Une troupe de danse séparée par le confinement crée des chorégraphies par webcam – vidéo

Même en période de confinement, le chorégraphe Mehdi Kerkouche et la compagnie EMKA ont été en mesure de créer une chorégraphie synchronisée alors qu’ils sont chacun chez eux. Leur première vidéo datant du 28 mars, sur la chanson My everything de Barry White, a rapidement engrangé les vues sur Twitter.

Le succès de cette première danse confinée les a motivés pour en enregistrer une deuxième, cette fois sur la musique du film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Elle a été mise en ligne lundi 6 avril.

Une troisième vidéo en préparation?

«On s’est retrouvés sur Facebook Messenger. On se réunit entre 1h30 et deux heures par jour. Pour la première vidéo, en quatre jours la chorée était prête et on a pu tourner le cinquième jour», a expliqué Mehdi Kerkouche à 20 Minutes. «Pour la seconde c’est un peu plus élaboré et millimétré, on a donc travaillé pendant six jours».

L’artiste n’exclut pas de continuer à publier des vidéos de danse par écrans interposés, tant elles semblent plaire aux internautes. «Je ne souhaite pas nous imposer de rythme de création», a-t-il indiqué, toujours auprès de 20 Minutes. «J’aimerais en faire d’autres mais, surtout, je veux que l’idée soit bonne pour continuer d’offrir aux gens un moment léger dans cette période compliquée».

Le chorégraphe donne des cours en direct via Instagram, un bon moyen pour continuer à faire de l’exercice pendant le confinement. Il a également écrit sous la première vidéo qu’il récoltait des dons au profit du personnel hospitalier.