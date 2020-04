La France passe la barre des 10.000 décès et enregistre 518 nouveaux cas graves de Covid-19

La France a passé mardi la barre des 10.000 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui «continue sa progression», a indiqué le directeur général de la Santé.

Depuis début mars, 7.091 décès ont été enregistrés en milieu hospitalier, soit 607 de plus en 24 heures, chiffre quotidien le plus important depuis le début de l'épidémie, et 3.237 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux, soit un total de 10.328 morts, a précisé Jérôme Salomon lors d'un point quotidien.

19.337 personnes sont de retour à domicile après l'hospitalisation.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a auparavant demandé aux préfets «d'examiner au cas par cas» la «nécessité de durcir les mesures» en cas de «relâchement» dans le confinement.

