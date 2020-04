«On va vous exterminer»: une banderole de soutien à la police brûlée dans une vidéo menaçante

Une banderole remerciant les policiers pour «leur soutien et leur courage», accrochée par des inconnus sur les grilles du commissariat de Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne, a été volée et brûlée, rapporte le site Actu 17.

«Sales porcs on va vous exterminer»

Banderole des habitants de #montereauFaultYonne pour les policiers volée et brûlée par les anarchistes🤮.

Qd @Place_Beauvau saisira la justice et donnera les moyens pour empêcher la prolifération de ce terrorisme? #ConfinementJour21 #Covid_19 pic.twitter.com/QKy6YDiKKv — Linda Kebbab (@LindaKebbab) April 6, 2020

Selon une source policière, la banderole a été volée en fin de semaine dernière. Quelques heures plus tard, un groupe nommé Zone Antifa a diffusé sur Facebook une vidéo dans laquelle on aperçoit au moins deux individus en pleine nuit, dont un allume la banderole et le second filme tout en menaçant d’«exterminer la bande de sales traîtres».

​Le commissariat a déposé une plainte et une enquête a été ouverte. Les investigations ont été confiées à la sûreté départementale.

Les syndicats condamnent l’acte

Dans un communiqué diffusé en réaction à l’événement, le syndicat Alliance police nationale du département «s’insurge sur ces faits et les condamne fermement», et exige que «la lumière soit faite et que des sanctions pénales fortes soient rendues à l’encontre de ces auteurs».

Pour sa part, le syndicat Unité SGP-FO Police de Seine-et-Marne s’est montré moins diplomatique en fustigeant les «fascistes anarchistes» qui «prouvent une nouvelle fois leur imbécilité et leur dangerosité».