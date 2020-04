Il promène son chat en laisse sur la plage et se fait verbaliser à cause d'un drone

Ce Français pensait qu’avoir son chat en laisse était une excuse suffisante pour faire une promenade le long de la plage. Repéré par un drone, il a tenté de rentrer chez lui, mais les gendarmes du Gard l’attendaient et l’ont verbalisé.

Le 6 avril, la gendarmerie du Gard a évoqué sur Facebook une verbalisation particulière. Grâce à un drone mis en place sur la commune du Grau-du-Roi, la brigade nautique a repéré un promeneur avec… un chat en laisse, «sans que celui-ci ne semble y être habitué».

L’homme se baladait sur la plage avec son animal qu’il tenait avec une laisse de huit mètres, a rapporté France Bleu. Il se croyait à l’abri des regards, en particulier des forces de l’ordre, puisque les dunes cachaient la partie sud du littoral.

Il a cependant aperçu le drone de la gendarmerie et a fait demi-tour pour rentrer chez lui. Les gendarmes l’attendaient sur la route. Dépourvu d’attestation, il n’a pas cherché à s’opposer à la verbalisation de 135 euros.

Des drones pour faire respecter le confinement

Alors que les plages du Gard sont fermées par mesure préfectorale, certains tentent toujours d’y faire une promenade, faisant fi de la crise sanitaire que traverse le pays. Les drones tels que celui mis en place à Grau-du-Roi permettent «d'effectuer des surveillances au-dessus du cordon dunaire des différentes plages de la commune».

Dans plusieurs pays d’Europe, notamment la France, l’Espagne et la Belgique, des drones sont utilisés par les forces de l’ordre non seulement pour repérer ceux qui ne respectent pas le confinement, mais aussi pour diffuser des messages d’avertissement. Une méthode qui permet d’une part de dissuader les promeneurs et qui d’autre part évite aux agents d’aller au contact de porteurs potentiels du virus.