La France a déjà réquisitionné des réserves de chloroquine, selon Valeurs actuelles

Pour éviter une pénurie de chloroquine, le président de la région PACA, Renaud Muselier, s’est adressé à l'une de ses connaissances chez Sanofi pour commander des stocks de ce médicament pour ses administrés, écrit Valeurs actuelles.

Selon le magazine, il a reçu pour simple réponse que c’était «impossible», parce que «l'État aurait déjà réquisitionné des réserves pour la France».

Véran appelle à ne pas brûler les étapes

Valeurs actuelles rappelle également que le 2 avril, une visioconférence avec les présidents de partis politiques, les responsables de groupes parlementaires et d'associations d'élus et le Premier ministre a eu lieu. Lors de cette conférence, Renaud Muselier a mis en garde Édouard Philippe sur le fait que la France pourrait faire face à une pénurie à venir de chloroquine, alors que d’autres pays, comme le Maroc ou les États-Unis, achètent le médicament.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a appelé samedi 4 avril, dans un entretien accordé au média en ligne Brut, à ne pas brûler les étapes et a souligné que l'on connaîtrait dans les prochains jours les premiers résultats intermédiaires des études cliniques diligentées.

Ce que les Français pensent de la chloroquine

Celles-ci visent à déterminer si la chloroquine mais aussi «d'autres médicaments prometteurs» sont efficaces quand ils sont pris dès le début du Covid-19

D’après une étude de l'Ifop diffusée exclusivement par Le Parisien et portant sur l’efficacité de la chloroquine, médicament qui ne cesse de faire polémique dans le milieu scientifique, 98% des Français interrogés en ont entendu parler. En outre, 59% estiment que ce médicament peut vaincre la maladie.

L’étude de l’Ifop a été réalisée pour Labtoo via Internet du 3 au 4 avril auprès d'un échantillon de 1.016 Français âgés de 18 ans et plus.