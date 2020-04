Un test mis en ligne par le gouvernement pour écarter toute inquiétude des Français au sujet du Covid-19

Un questionnaire spécial a été publié sur le site du gouvernement pour «orienter» la population au sujet d’une éventuelle contamination au coronavirus en fonction de l’état de santé et des symptômes. Toutefois, cet avis «n’a pas de valeur médicale», souligne le site.

Pour ne plus se morfondre en se demandant si l’on a attrapé le nouveau coronavirus, il est possible de consulter un questionnaire publié sur le site du gouvernement pour «vous orienter en fonction de votre état de santé et des symptômes que vous déclarez».

Il suffit d’ouvrir le questionnaire et d’indiquer plusieurs facteurs, à commencer par la tranche d'âge à laquelle on appartient. Il faut ensuite répondre à une série de questions, notamment un éventuel «manque de souffle inhabituel» ou «l'impossibilité de vous alimenter ou boire depuis 24 heures ou plus». En cas de réponse affirmative à ces deux premières questions, le site conseille de joindre le Samu en composant le 15.

«L’avis n’a pas de valeur médicale»

En cas de réponse négative, d’autres questions sont posées sur la présence de fièvre, de toux et de fatigue. Des renseignements sont également demandés concernant la perte de l'odorat ou du goût, ou encore d’éventuelles courbatures. Enfin, le questionnaire se fait préciser les maladies chroniques, comme un cancer ou de l’hypertension.

S’il est possible qu’il s’agisse du Covid-19 , le conseil sera de demander «une téléconsultation, un médecin généraliste ou une visite à domicile».

Toutefois, le site précise avant tout que cet «avis n’a pas de valeur médicale» et que les questions reposent sur «la documentation publiée par le ministère des Solidarités et de la Santé».

Le Covid-19 en France

Environ 82.000 cas d'infection ont été confirmés par PCR en France, a déclaré ce mercredi 8 avril le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, précisant que le nombre des décès s’élevait en tout à 10.869.

Depuis le début de l'épidémie, environ 60.000 personnes ont été hospitalisées, 30.375 le sont encore, alors que 21.254 sont sorties guéries, a-t-il indiqué, ajoutant que «des dizaines de milliers» de personnes avaient guéri sans avoir eu besoin d'hospitalisation.