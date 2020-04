Le préfet de Seine-et-Marne réquisitionne des chasseurs pour faire respecter le confinement

Pour «assurer la sécurité de la population», le préfet de Seine-et-Marne a dressé une liste des chasseurs et gardes-chasse chargés de «signaler aux représentants des forces de l’ordre» les infractions aux règles du confinement.

Soucieux de faire respecter le confinement, Thierry Coudert, préfet de Seine-et-Marne, a réquisitionné des chasseurs et gardes-chasse afin de «prévenir et signaler aux représentants des forces de l’ordre» les infractions aux règles locales, témoigne un arrêté repéré par Marc Rees, rédacteur en chef de Next Impact.

Plus de 82.000 contaminations en France

Le document inclut notamment une liste exhaustive des chasseurs habilités à accomplir la tâche les 4 et 5 avril. Le préfet explique cette mesure par la nécessité d’«assurer la sécurité de la population» dans le contexte de l’«aggravation de la situation sanitaire».

Selon le dernier bilan dévoilé par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, l'épidémie de coronavirus a fait 10.869 morts en France. Ce nouveau bilan ne comprend toutefois pas de nouveaux chiffres en provenance des Ehpad et autres établissements médico-sociaux en raison d'un «problème technique».

Au total, 82.000 cas d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés dans l'Hexagone.