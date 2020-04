La police refoule des vacanciers arrivés de Londres en jet privé pour faire la fête à Cannes

Dix individus de plusieurs nationalités, arrivés en jet privé à l'aéroport de Marignane à Marseille (Bouches-du-Rhône) en provenance du Royaume-Uni, ont été reçus par la police aux frontières (PAF) et la gendarmerie des transports aériens, rapporte LCI.

«Trois hélicoptères de luxe les attendaient sur le tarmac pour faire le trajet jusqu’à la villa», raconte l’officier.

«Verbalisez-nous, on a de l’argent»

Selon le chef du service de la PAF de Marseille-Provence contacté par le média, à bord de l’avion se trouvaient sept hommes et trois femmes qui allaient faire la fête dans une villa cannoise louée pour l’occasion malgré le régime de confinement

D’après lui, les passagers du jet étaient déterminés à atteindre leur destination finale: «Ils nous ont dit: "Verbalisez-nous, on a de l’argent. On ne partira pas. On ira à la villa"». Mais les policiers n’ont pas permis aux vacanciers de poursuivre leur trajet.

Finalement, neuf ont pris la direction de Londres et le dixième est parti à Berlin après avoir affrété un petit avion privé. Enfin, les trois pilotes des hélicoptères de luxe ont été verbalisés par la gendarmerie car ils n’avaient pas de motif légitime de déplacement.