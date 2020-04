À quelque chose, confinement est bon: deux rorquals viennent nager au large de Marseille - vidéo

Deux rorquals, le deuxième animal le plus grand de la planète, ont été observés et filmés au large des calanques de Marseille.

Les patrouilles du Parc national des calanques, à Marseille, ont eu la chance d’admirer et de filmer des rorquals, les plus rapides des grandes baleines, surnommées les «lévriers des mers».

«Ces petits remous annoncent une grande rencontre», ont indiqué les gardes au début de la vidéo.

La présence des deux cétacés près des côtes méditerranéennes françaises pourrait être liée au confinement et à la faible présence humaine depuis le 16 mars. Ainsi, des oiseaux marins, des thons et des dauphins ont pu être également observés plus près que d’ordinaire.

Cette rencontre «est un indice supplémentaire d'un probable effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage», a indiqué l’équipe du parc sur son site.

Le rorqual

Ce cétacé fait environ 20 mètres de long et est, par sa taille, le second plus grand mammifère de la planète, après la baleine bleue. Le rorqual peut rester en plongée jusqu'à 20 minutes et atteindre des profondeurs de 500 mètres, précise le WWF.

Il peut nager à une vitesse de 48 km/h pendant de courtes périodes, et entre 6 et 10 km/h en vitesse de croisière lors des migrations. Il est capable de faire des sauts au-dessus de la surface en sortant complètement de l’eau, malgré ses 70 tonnes en moyenne.

L’espèce bénéficie d’une grande longévité, probablement une centaine d’années, mais à la suite de collisions avec des navires et des effets du dérèglement climatique, l’espèce est considérée comme menacée, a indiqué le WWF.