En plein confinement, une odeur de cannabis le trahit et attire la curiosité de policiers

Dans le XXe arrondissement de Paris, des policiers ont fait ce 9 avril une drôle de découverte lors d’un contrôle lié au confinement. Alors qu’un passant avait une brique de jus de fruit et un sac plastique dans les mains, une odeur de cannabis l’a trahi et a attiré la curiosité des fonctionnaires.

Un jeune homme a été interpellé ce jeudi 9 avril dans le XXe arrondissement de Paris dans le cadre des contrôles de police effectués partout en France afin de s’assurer que les mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus sont respectées, rapporte Actu17.

«Période difficile» pour se fournir en cannabis

Selon le portail, bien que l’homme ait semblé revenir de ses courses avec une brique de jus de fruit et un sac plastique dans les mains, une odeur suspecte a attiré l’attention des policiers. Dans son sac, ils ont trouvé de l’herbe de cannabis . En outre, le jeune homme n’avait pas d’attestation dérogatoire de déplacement, ni de pièce d’identité.

En expliquant son achat de 100 grammes d’herbe de cannabis pour sa consommation personnelle, le mis en cause a avoué qu’il était de plus en plus difficile de se fournir en cannabis ces derniers temps, à cause du confinement, précise Actu17.

Le 9 avril au soir, le jeune homme a été remis en liberté. Aucune perquisition n’a été ordonnée à son domicile.Pour éviter un procès, il est convoqué le 18 juin prochain au tribunal de Paris dans le cadre d’une composition pénale.