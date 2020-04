«Épidémie toujours très dynamique»: près d'un millier de nouveaux décès en France, le bilan dépasse les 13.000

En une journée en France, 987 personnes, dont 433 dans les Ehpad, sont décédées à cause du Covid-19. Ce qui porte le nombre total de morts à 13.197, a indiqué ce vendredi 10 avril le directeur général de la Santé.

Parmi les nouveaux décès figure «un enfant de moins de 10 ans» en Île-de-France dont les causes de la mort semblent toutefois «multiples», a précisé Jérôme Salomon.

Il a constaté en même temps que le nombre de malades en réanimation continue à diminuer pour le deuxième jour consécutif. À l’heure actuelle, 7.004 personnes se trouvent en réanimation, soit 62 de moins qu'hier.

Jérôme Salomon a qualifié la situation de «pâle rayon de soleil». «Une timide éclaircie», mais «très importante pour l'ensemble des soignants», a-t-il ajouté.

Au total, 31.267 malades sont actuellement hospitalisés en France.

Quant au nombre de contaminations recensées dans le pays depuis le début de l’épidémie, il a atteint les 90.767 avec 4.433 nouveaux cas confirmés en un jour.

Le monde face au Covid-19

À ce jour, 100.661 décès ont été recensés dans le monde, dont 70.245 en Europe, continent le plus touché. L'Italie est le pays au monde qui a enregistré le plus de morts (18.849), devant les Etats-Unis (17.925), l'Espagne (15.843) et la France (13.197). Selon l’AFP, depuis le début de la pandémie, 1.650.651 cas ont été déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe (857.233) et plus de 475.000 aux États-Unis, pays où la pandémie progresse le plus rapidement.