Un septuagénaire séquestré et humilié lors de la recherche d’un coffre-fort inexistant

Un homme de 79 ans a été violenté à son domicile par deux individus, ce vendredi 10 avril, rapporte Le Parisien. Les événements se sont produits à Villevaudé, dans la région de Meaux: alors qu’il ouvrait ses volets, le retraité s’est retrouvé face à deux individus cagoulés, dont un armé d’un pistolet.

Avant qu’il ait pu réagir, les malfaiteurs se sont introduits à l’intérieur de l’habitation. Ils ont alors menacé la victime, pour qu’elle révèle l’emplacement d’un hypothétique coffre-fort, explique Le Parisien.

La victime humiliée

Le retraité n’a pas pu renseigner ses agresseurs, et pour cause: il ne possédait pas de coffre-fort.

Les malfrats lui ont alors infligé plusieurs sévices dans le but de le faire parler. Ils ont ainsi entraîné leur victime dans la salle de bain, pour lui imposer plusieurs douches d’eau froide et d’eau chaude . Ils l’ont également aspergé de mousse à raser. Les humiliations ont duré une heure et demie, relate Le Parisien.

Après avoir mis l’habitation sens dessus dessous, les agresseurs ont finalement ligoté le retraité dans la salle de bain, puis ont pris la fuite. La victime a pu alerter son fils, qui a appelé les secours. Le septuagénaire, traumatisé, souffre d’une blessure à la main. La Police judiciaire de Meaux a été saisie de l’enquête.