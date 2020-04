En plein confinement, un requin-pèlerin fait son apparition dans le port de Brest – vidéo

Un requin-pèlerin a été observé ces derniers jours dans le port de la ville de Brest. L’apparition rendue possible par les grandes marées pourrait être également expliquée par la diminution de l’activité maritime à cause du confinement instauré dans le pays.

Un requin-pèlerin a été remarqué au beau milieu du port de Brest ces derniers jours, relate Le Télégramme.

Un requin-pèlerin au milieu du port de Brest ! [Vidéo] https://t.co/o4hTbmtTzm pic.twitter.com/8Im2tzyKKP — Le Télégramme (@LeTelegramme) April 10, 2020

Cette apparition a été rendue possible par les grandes marées et la diminution de l’activité maritime à cause du confinement établi pour endiguer la propagation du coronavirus.

Le requin a été filmé par un professionnel en convoyage, dans le goulet de Brest, indique le média.

Sur la séquence, on voit le squale nager la gueule ouverte, se nourrissant de plancton dans une eau très claire.

Selon la source, le requin inoffensif mesurait quatre mètres de long.

Une Brestoise a aussi eu la chance de voir un requin-pèlerin, peut-être le même spécimen, alors qu’elle profitait d’une sortie d’aération, pas loin de son domicile. Cette rencontre s’est produite le long du quai Malbert.

«On l’a vu progresser la gueule ouverte, en recherche de plancton. Il nous a fait son show puis il est reparti vers le large. C’était splendide, un beau spectacle!», a décrit un témoin.

Auparavant, une étudiante de Menton avait filmé jeudi 9 avril un requin depuis la terrasse de son appartement. L’animal nageait le long de la plage des Sablettes, à proximité du port de Menton, dans les Alpes-Maritimes.