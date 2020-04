Macabre découverte après l’incendie d’un mobile home dans la région de Niort

Le corps d’un homme a été retrouvé dans un mobile home en feu, rapporte Ouest-France ce samedi 11 avril. Les faits se sont produits à Saint-Pardoux-Soutiers, dans la région de Niort.

Alors qu’ils t entaient de maîtriser l’incendie d’un mobile home, les pompiers ont découvert le cadavre d’un individu âgé d’une quarantaine d’années.

D’après les riverains, la victime serait un habitant d’une commune voisine, qui venait régulièrement sur son terrain. Il avait décidé de s’installer dans son mobile home pendant la période du confinement.

Un homme interpellé

Le corps du défunt a été transporté à l'Institut médico-légal de Poitiers, pour y subir une autopsie et déterminer les causes du décès. Un suspect a également été interpellé et placé en garde à vue. Il s’agit d’un voisin de la victime. Le parquet de Poitiers s’est saisi de l'affaire et une enquête criminelle a été ouverte. D’après les dernières informations rapportées par Ouest-France, la piste d’un crime sur fond de rivalité amoureuse est privilégiée.