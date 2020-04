Un camion de la Croix-Rouge de Haute-Savoie vandalisé, le préjudice s’élève à plusieurs milliers d’euros - photos

La Croix-Rouge de Haute-Savoie est devenue victime d’un acte de vandalisme le 12 avril. Un des camions de l’association, quotidiennement utilisé pour ravitailler les différents points d’intervention, a été endommagé et plusieurs cartons de matériel ont été dérobés.

Un camion logistique de la Croix-Rouge de Haute-Savoie a été vandalisé le 12 avril et une grande partie du matériel qui se trouvait à l’intérieur a été volé, rapporte l’association sur son compte Facebook.

On indique que cinq cartons de kits d’hygiène, cinq tentes, six lits de camps, une bouilloire et un carton de couvertures de survie ont été dérobés. Le préjudice s'élève à plusieurs milliers d’euros.

L’association a précisé que ce camion était quotidiennement utilisé pour ravitailler les différents points d’intervention et lui permettait de déployer des centres d’accueil ou des actions d’urgence chaque fois que nécessaire.

«Il s’agit d’un acte lamentable, d’une lâcheté d’autant plus déplorable que les équipes de la Croix-Rouge de Haute-Savoie sont mobilisées tous les jours pour aider les personnes vulnérables, pour soutenir nos centres hospitaliers ou encore dans des actions sociales et solidaires», souligne l’association.

La Croix-Rouge dépose une plainte

Une plainte a ainsi été déposée à la gendarmerie et une enquête a été ouverte. L’association a également demandé aux citoyens de signaler aux forces de l’ordre tout élément pouvant les aider.