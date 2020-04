Le nombre de décès dus au coronavirus en France approche les 15.000

Depuis le début de l’épidémie, la France déplore 14.967 décès, dont 9.588 ont été enregistrés à l’hôpital et 5.379 dans les Ehpad, indique un communiqué publié ce lundi 13 avril par la direction générale de la Santé.

Depuis le 1er mars, 9.588 personnes sont mortes à l’hôpital tandis que 5.379 sont décédées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ephad) et d’autres établissements médico-sociaux, précise le bilan.

Au total, 98.076 cas ont été recensés dans le pays, soit 2.673 cas confirmés de plus qu’hier. 32.113 personnes sont hospitalisées, soit 287 de plus en tenant compte des sorties. 6.821 patients sont dans un état grave et nécessitent des soins en réanimation.

La direction générale de la Santé constate pour le cinquième jour consécutif une baisse des admissions en réanimation.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 27.718 personnes sont sorties guéries de l’hôpital, sans compter «les dizaines de milliers de personnes guéries en ville».

Détails à suivre