Une maire d'arrondissement de Paris demande à ses administrés d'arrêter les délations pour non-confinement

Face au nombre croissant de dénonciations pour non-respect du confinement via le 17, Frédérique Calandra, maire PS du XXe arrondissement de Paris, a demandé à ses administrés de les faire cesser.

«Depuis le début du confinement, nous avons eu une avalanche de dénonciations, des appels, beaucoup de mails, de photos envoyées, de saisines adressées par Twitter», a-t-elle annoncé à France Bleu Paris ce mardi 14 avril.

Selon la maire, les Parisiens encombrent le 17.

Des «appels fantaisistes»

«Ce canal doit rester disponible pour les appels urgents», a-t-elle rappelé.

Comme l’a expliqué à France Bleu Paris Mme Calandra, même s’il y a des appels qui sont justifiés, ils doivent passer par un numéro spécial «qui permet de contacter une cellule d'écoute et de traitement des doléances».

Mais il y a également des «appels plus fantaisistes» de dénonciation.

«Des habitants qui prennent des photos, depuis leur fenêtre, de parents avec enfants en bas âges sortis pour se dégourdir les jambes. Et ils les envoient à la police», a-t-elle déploré, ajoutant que ce procédé était illégal.

Le confinement prolongé

Emmanuel Macron a prolongé le 13 avril les mesures de confinement en vigueur depuis le 17 mars jusqu’au lundi 11 mai.

Selon le bilan de lundi soir, l'épidémie de coronavirus a fait 14.967 morts en France, soit 574 de plus depuis dimanche. 9.588 personnes sont mortes dans les hôpitaux (335 de plus en 24 heures) et 5.379 dans les maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux.