Libéré de prison dans le Tarn-et-Garonne en raison du Covid-19, il y retourne 15 jours plus tard

Après avoir été libéré dans le cadre des ordonnances destinées à éviter la propagation de l'épidémie, un jeune détenu a eu une altercation avec sa sœur 15 jours plus tard. Arrivés sur les lieux, les gendarmes ont subi des outrages et des menaces. L’individu devra purger 16 mois de prison, dont six de sursis.