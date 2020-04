Une nouvelle étude française met en lumière l’inefficacité de la chloroquine contre le coronavirus

Renforçant la polémique autour de l’efficacité de l’hydroxychloroquine dans le traitement contre le Covid-19, une nouvelle étude menée in vivo sur 181 patients par des médecins français et publiée sur le portail Medrxiv.org a fait état de l’inutilité du médicament, ainsi que du développement d’effets néfastes cardiaques et respiratoires.