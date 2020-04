En Savoie, il cumule contraventions et délits et écope de six mois d’emprisonnement

Sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants, au volant d’un véhicule sans assurance et au contrôle technique dépassé, un homme, dont le permis de conduire avait été suspendu, a été arrêté lors d’un contrôle au Bourget-du-Lac (Savoie) et a écopé d’une peine d’emprisonnement de six mois, fait savoir France Bleu.