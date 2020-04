Air France surprise en plein non-respect de la distanciation sociale à bord d’un vol bondé – photo

Les mesures de distanciation sociale n’ont pas été respectées par Air France lors d’un vol complet entre Paris et Marseille, comme l’atteste une photo prise par une journaliste de France 3. Les passagers ont été contraints d’occuper les sièges du milieu. Pour sa défense, Air France a indiqué que ses filtres d’air éliminaient le Covid-19 en cabine.

Une journaliste de France Télévisions a relayé un cliché pris à bord d’un avion de ligne d’Air France le 18 avril. La photo montre une forte fréquentation des voyageurs en cette période de confinement, alors qu’aucune mesure de distanciation sociale entre les passagers n’a été respectée.

Dans le vol @AirFranceFR Paris-Marseille ce matin. Après avoir fait la queue en respectant la distanciation sociale, les passagers se retrouvent assis côte à côte 🧐 Le vol est complet.

Apparté : aucun contrôle d’attestation pour vérifier les motifs de déplacement. pic.twitter.com/JqcWsK5gTR — Charlotte Gillard (@ChaGillard) April 18, 2020

​Selon la journaliste, alors que les distances étaient respectées à l’aéroport de Roissy, les voyageurs ont dû s’asseoir dans la cabine de l’avion reliant Paris à Marseille, «serrés les uns à côté des autres, sans masques pour la plupart, [le] visage à 30 centimètres de celui [du] voisin», a fait savoir Charlotte Gillard en direct au 20h.

«L’air en cabine renouvelé toutes les trois minutes»

Interrogée par Franceinfo, la compagnie aérienne a déclaré qu’il n’était pas possible d’assurer la distance entre les passagers sur les vols les plus fréquentés. Cependant, Air France a affirmé avoir pris toutes les mesures «afin de limiter au maximum les interactions et contacts», précisant que la plupart des vols Paris-Marseille ne sont qu’à moitié complets.

En outre, elle a noté que «l’air en cabine est renouvelé toutes les trois minutes», une mesure assurée par des filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air), qui ressembleraient à ceux dont les blocs opératoires sont équipés, avance la chaîne de télévision.

Ces dispositifs «extraient plus de 99,999% des virus les plus petits, y compris ceux dont la taille ne dépasse pas 0,01 micromètre [...]. Les virus de type coronavirus, dont la taille varie entre 0,08 et 0,16 micromètre sont filtrés par les filtres HEPA».

Les voyages en avion après la pandémie

Auparavant, EasyJet avait indiqué que les sièges du milieu ne seraient pas vendus afin que les passagers puissent respecter la distanciation sociale après la pandémie et la reprise des vols. Quant au port des masques, Wizz Air avait noté qu’il serait indispensable de protéger tous les passagers avec des masques durant les vols.