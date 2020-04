Trois Lillois créent la «Confinouze», la bière du confinement

En restant confinés face à l’épidémie du Covid-19, trois gérants d’un bar temporairement fermé à Lille ont décidé de passer utilement leur temps libre en inventant la bière «Confinouze» qui devrait être disponible fin mai. Les entrepreneurs ont déjà récolté plus de 8.700 euros en ligne pour financer leur projet.

Pendant leur confinement, trois gérants du bar lillois la Pépite ont décidé d’inventer une bière baptisée «Confinouze» après avoir vu les portes de leur bar fermer le 15 mars dans le cadre des mesures de restriction contre l’épidémie de coronavirus, rapporte 20 Minutes.

Trois gérants d'un bar lillois ont eu l'idée saugrenue de créer une bière des confinés baptisée "la Confinouze". pic.twitter.com/kY6Om6wNkx — RoiDuSavoir (@RoiDuSavoir) April 18, 2020

​«On voulait un produit éphémère en lien avec l’événement. Quelque chose d’estival puisque cela ne sortira pas avant mai ou juin», a confié au quotidien l’un de ces entrepreneurs, expliquant comment cette idée leur était venu à l’esprit.

Ainsi, ils ont contacté la brasserie Bellenaert, à Bailleul, pour proposer l’idée d’une nouvelle bière. Une idée qui a vite été appréciée. Et ainsi, un premier brassin de 1.000 litres de «Confinouze» a été lancé pour une livraison espérée au 26 mai.

«Ce n’est pas facile de brasser une bière à distance, par téléphone, sans pouvoir goûter. Le brasseur nous a expliqué la recette, ce sera la surprise», explique l’un des gérants de la Pépite.

Un produit local

Valorisant la fabrication et les ingrédients locaux pour impliquer des producteurs de proximité en difficulté, ils ont vu le coût total du projet grimper. Pour le financer, les associés ont donc lancé une cagnotte en ligne qui a connu un succès inattendu.

Lancée mardi 7 avril, la cagnotte a récolté ce dimanche 19 avril plus de 8.700 euros, sur les 1.500 euros souhaités initialement. Selon eux, la moitié servira à payer le brassin, une autre partie à payer les charges et à dégager un peu de trésorerie et le reste sera reversé pour les soignants.