Le «douloureux» cap des 20.000 victimes franchi en France

Le nombre de décès dus au Covid-19 en France a passé le «douloureux» cap des 20.000 personnes ce lundi 20 avril après que 547 morts supplémentaires ont été enregistrés dans le pays au cours des dernières 24 heures, a fait savoir Jérôme Salomon.

Au total, 20.265 personnes sont mortes à cause de la maladie depuis le 1er mars, dont 12.513 à l'hôpital et 7.752 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

«Ce soir, notre pays franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux», a déclaré M.Salomon.

