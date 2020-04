Poignardé lors d’une altercation à Aubervilliers, il est toujours entre la vie et la mort

Un homme poignardé lors d’une altercation entre deux personnes à Aubervilliers ce dimanche 19 avril a été hospitalisé dans un état grave et se trouve toujours entre la vie et la mort, alors que son agresseur a été placé en garde à vue quand il est retourné sur les lieux des faits, fait savoir Le Parisien.

Un groupe d’hommes discutaient dans la rue en Seine-Saint-Denis ce dimanche 19 avril. Ensuite, quatre d’entre eux sont partis et l’agression s’est déroulée entre les deux qui sont restés. Soudainement, l’un des hommes a porté un coup avec un couteau à l’autre. Après cela, l’agresseur a pris la fuite, indique le quotidien.

La force de ce coup a été telle que le couteau s’est cassé. L’homme blessé, âgé de 39 ans, s’est de surcroît affaissé lui-même sur la lame qui est entrée plus profondément dans sa nuque. Quand les secours sont intervenus et l’ont pris en charge, il était toujours conscient. La victime a été hospitalisée dans un état grave et se trouve toujours entre la vie et la mort.

La police judiciaire a été chargée de l’enquête criminelle. Selon les premières informations, le suspect, un homme âgé de 37 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d’homicide volontaire, car il est revenu sur les lieux des faites plus tard. On ignore pour le moment le but de son retour.