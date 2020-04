Le motard blessé à Villeneuve-la-Garenne appelle les émeutiers au calme – vidéo

Dans une vidéo partagée sur Twitter, le motard blessé samedi 18 avril à Villeneuve-la-Garenne en percutant la portière ouverte d’une voiture de police a appelé au calme et a exprimé l’espoir que «justice soit faite». Son accident avait déclenché des heurts entre jeunes et forces de l’ordre.

Mardi 21 avril, l’avocat du motard blessé samedi à Villeneuve-la-Garenne a mis en ligne sur Twitter une vidéo dans laquelle ce dernier, âgé de 30 ans, s’adresse aux participants aux échauffourées avec les forces de l’ordre dans la banlieue parisienne pour les inviter au calme.

«J’ai appris qu’il y avait des cassages, des voitures brûlées. Je vous demande de rentrer chez vous, de vous calmer», a-t-il plaidé depuis son lit d’hôpital.

Stephane Gas, l'avocat du motard blessé samedi à Villeneuve-la-Garenne partage une vidéo dans laquelle le jeune homme appelle au calme après les soirées de tensions en région parisienne

Il a remercié «pour le soutien» tout en demandant que les violences cessent.

«Je ne suis pas un enfant de cœur, mais j’espère que la justice sera bien faite», a-t-il ajouté en faisant référence à ses antécédents judiciaires.

L’IGPN saisie

Lundi, il a porté plainte contre les forces de l’ordre pour «violences en réunion avec arme par destination par personnes dépositaires de l’autorité publique» en saisissant l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Son avocat a révélé qu’il ne savait pas «encore s’il pourra retrouver l’usage normal de sa jambe».

Interdiction d’achat de pétards

À l’issue de quatre nuits de tensions dans plusieurs villes de proche banlieue parisienne suite à l’accident, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a annoncé l’interdiction dès mardi et jusqu’au 27 avril de l’achat et de la détention de feux d’artifice et autres articles pyrotechniques.

Selon l’AFP, cette décision intervient après que les forces de l’ordre ont été la cible pendant deux nuits consécutives de jets de projectiles, de tirs de mortier et de jets de substances ou mélanges dangereux.