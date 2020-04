Des policiers armés ont fait irruption dans une église à Paris pour demander l'arrêt d'une messe

La messe dominicale du 19 avril célébrée par le curé confiné dans l’église Saint-André-de-l’Europe, à Paris, et diffusée sur les réseaux sociaux, a été interrompue par trois policiers armés, a annoncé Le Figaro.

L’abbé Philippe de Maistre, curé de la paroisse Saint-André-de-l'Europe, à Paris, célébrait la messe en compagnie de six autres personnes: «un servant, un chantre, un organiste, et trois paroissiens pour donner la réplique et faire les lectures», selon le journal.

«Au milieu de la messe, trois policiers armés ont pénétré dans l’église. Or, l’autorité de police dans une église, c’est le curé! À part les pompiers, la police ne peut entrer, tant qu'elle n'est pas appelée par le curé», a indiqué le curé cité par Le Figaro.

La police a essayé de verbaliser le curé

La messe a été célébrée les portes fermées pour dissuader les paroissiens de venir en plein confinement, explique le curé. L’arrivée de la police aurait fait suite à une plainte déposée par un voisin qui aurait évoqué une messe clandestine.

«J'ai fait le choix de continuer la messe, mais la police nous ordonnait d'arrêter. La chef des policiers a exigé qu'ils " verbalisent le monsieur" - moi - et a laissé ses deux adjoints procéder. Mon servant d'autel, lui-même policier, a pu descendre pour dialoguer avec eux. Mais ils sont repartis au bout de 20 minutes après avoir exigé que les trois paroissiens sortent», a noté l’abbé Philippe de Maistre.

L'abbé de Maistre, qui n’a finalement pas été verbalisé, s’est adressé à la mairie qui s'est entretenue avec le commissariat du VIIIe arrondissement, selon le père Philippe de Maistre.

L’archevêque de Paris réagit

Le curé a alerté l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, qui a dénoncé l'incident ce mercredi 22 avril sur les ondes de la radio Notre-Dame.

«Les policiers sont entrés en arme dans l'église, or il y a interdiction formelle aux policiers d'entrer en arme dans une église. Il n'y avait pas de terroristes! Il faut garder la tête froide et arrêter ce cirque. Sinon on va prendre la parole et [...] aboyer très fort!», s’est-il indigné.