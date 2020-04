Un dealer stocke du cannabis dans des combles et tombe dans le salon d’un appartement

Mardi 21 avril peu après 22 heures, des bruits suspects ont attiré l’attention d’un habitant du dernier étage d’un immeuble ancien de Saint-Malo, relate Le Pays malouin.

Sorti sur son palier, il est tombé sur un jeune homme qui venait de s’extraire d’une trappe menant aux combles de l’immeuble. L’adolescent tenait dans ses mains une quinzaine de sachets de cannabis emballés dans de la cellophane.

Le dealer a failli passer à travers le plafond

Le locataire et son voisin venu l’aider ont encerclé l’intrus et appelé la police. Après avoir appréhendé le jeune dealer déjà connu de leurs services, les policiers ont constaté dans l’appartement la présence d’un trou de la largeur d’une jambe et des fragments de plâtre et de laine au sol: le suspect avait failli passer à travers le plafond.

Le voisin revenu dans son appartement a découvert à son tour des gravats partout dans la pièce et un trou d’une soixantaine de centimètres de diamètre juste au-dessus de son téléviseur sur lequel son fils de sept ans jouait à la console.

Une fois les policiers repartis, l’homme s’est mis à nettoyer le sol du salon lorsqu’il a aperçu des pieds sous la petite table de la salle à manger: il s’agissait d’un complice du premier dealer déjà interpellé.

Le sol s’effondre sous ses pieds

Son voisin vient à son tour lui prêter main forte et les deux hommes maîtrisent le complice, «un grand gaillard d’au moins 1,90 mètre».

«C’est lui qui a provoqué le trou dans mon salon, en voyant le sol s’effondrer sous ses pieds. Il a eu de la chance, il ne s’est même pas blessé en tombant chez moi», confie l’habitant.

Les policiers sont alors revenus, ont arrêté le complice, fouillé les combles et découvert un autre sachet de cannabis.

Les deux mineurs interpellés ont été placés en garde à vue. En plus des poursuites pour trafic de stupéfiants et les dégâts causés, ils ont été verbalisés pour non-respect des mesures de confinement.