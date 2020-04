Jean-Pierre Pernaut ne mâche pas ses mots contre le gouvernement sur les règles de confinement - vidéo

Alors qu’il présentait le journal télévisé de TF1 de 13 heures le 24 avril, le journaliste Jean-Pierre Pernaut a commenté les actions de l’exécutif face à l’épidémie de coronavirus. Il a d’abord partagé ses impressions après sa première sortie depuis six semaines de confinement.

«Un événement pour moi hier, je vous raconte tout: ma première sortie sur Terre depuis six semaines pour un rendez-vous important et là, surprise, dans une ville à côté de chez moi il y avait un monde fou sur les trottoirs», a commencé le présentateur.

​Selon lui, il y a un «contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tous seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu’il n’y a aucun risque dans les régions où il n’y a pas de virus».

«Tout cela paraît incohérent», a estimé Jean-Pierre Pernaut.

Fleuristes fermés mais les jardineries ouvertes

Le journaliste a précisé ce qu’il percevait comme «incohérent»: «les masques interdits dans les pharmacies, mais autorisés chez les buralistes», «les fleuristes fermés pour le 1er mai, mais les jardineries ouvertes» ou encore «les cantines bientôt ouvertes, mais les restaurants toujours fermés».

«On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant entre les infos un jour sur un déconfinement par région. Le lendemain ce n’est plus par région. Un jour l’école est obligatoire, le lendemain elle ne l’est plus […]. Tout cela donne le tournis», a résumé le présentateur.