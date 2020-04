Des policiers filmés à Toulouse en train de frapper un homme avec une muselière, Alliance Police se justifie – vidéo

Depuis quelques heures, une vidéo présentant l’interpellation musclée d’un individu à Toulouse fait le tour des réseaux sociaux. Sur les séquences relayées, un homme est maintenu au sol par des policiers et frappé par un troisième avec une muselière.

Un fonctionnaire ordonne à l’individu de s’allonger. «Couche-toi, couche-toi», répète-t-il, alors que l'homme lui crie: «Je m'étouffe».

Encore une scène de très grande violence hier soir #Toulouse ! Interpeller une personne de la sorte pose question. Le policier le met à terre et un autre lui met des coups de muselière sur la nuque pour le contraindre à mettre ses mains dans le dos... pic.twitter.com/ODNjb98GrM — José Evrard (@Joseevrard62) April 25, 2020

​D'autres policiers arrivent en renfort des trois premiers, sans toutefois intervenir sur l'interpellation.

«Potentiellement porteur d'une grenade»

Comme l’a raconté à France 3 Occitanie le syndicat Alliance Police de la région, l'homme s'était échappé du service psychiatrique de l'hôpital Purpan à Toulouse dans la nuit du 24 au 25 avril. Il avait été signalé comme «violent et dangereux et potentiellement porteur d'une grenade et d'une arme de poing».

Selon David Leyraud, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Occitanie, il était difficile de maîtriser ce suspect «mesurant 1m90 et pesant 120 kilos»:

«L'homme est violent, il frappe. Il donne des coups de poings et il parvient à mettre sa main dans la bouche d'un fonctionnaire de police en criant qu'il a l'hépatite C», a expliqué au quotidien régional M.Leyraud.

Comme l’a précisé le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Occitanie, les policiers n'avaient pas de taser, ils ont donc utilisé une muselière pour le contraindre, ce qui était écrit dans la procédure.