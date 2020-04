Un vol Aeroflot rapatrie une centaine de Français depuis la Russie – photos

Dans la matinée du jeudi 30 avril, 110 Français ont atterri à Paris grâce à un vol Aeroflot, a annoncé l’ambassade de France en Russie, qui a par ailleurs publié des photos des passagers au moment de l’’enregistrement à l’aéroport moscovite de Chérémétiévo.

Le rapatriement, une exception à la suspension des vols

Ce vol spécial a été organisé en coopération avec le ministère russe des Affaires étrangères, le Consulat général de France et la compagnie aérienne.

Dans ce contexte pandémique, la Russie a bloqué tous les vols réguliers à destination et en provenance de pays étrangers. Seuls continuent les vols de fret, postaux, sanitaires, humanitaires ou de transit. Le rapatriement de ressortissants étrangers constitue également une exception, sur la base de décisions individuelles de la part du gouvernement russe.

D’autres vols de rapatriement avaient été organisés par les gouvernements français et russe. Un vol Aeroflot du 13 avril avait ainsi permis le retour de ressortissants français, espagnols et allemands. Dix jours plus tôt, près de 170 Français et Européens avaient également pu rentrer chez eux.