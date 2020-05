Éric Zemmour se fait insulter et cracher dessus dans la rue, l’agresseur explique son geste – vidéo

En se filmant avec son portable, un individu a copieusement insulté Éric Zemmour dans une rue de Paris. Il s’est vanté plus tard de lui avoir craché dessus et a expliqué ne pas avoir engagé une conversation courtoise avec le polémiste car celui-ci «est super fort, le débat c’est impossible».

Jeudi 30 avril, un jeune homme a aperçu Éric Zemmour dans une rue parisienne, lequel venait visiblement de faire les courses. Il l’a immédiatement inondé d’insultes en se filmant avec son téléphone. Il s’est ensuite vanté d’avoir craché sur lui et a partagé l’extrait sur son compte Snapchat, sous le pseudonyme de «Haram La Gratuité».

Eric #Zemmour ne se cache pas, il fait ses courses et marche dans la rue à visage découvert. Aujourd’hui, une racaille lui a craché dessus. Un peu de courage les gars : engagez la discussion au lieu d’agresser systématiquement. Vous verrez, il est très ouvert. #ConfinementJour45 pic.twitter.com/wdfJLvx3SX — Léa ن 🇫🇷 (@LeaFrct) April 30, 2020

L’individu, de retour chez lui, a ensuite affirmé avoir reçu à la fois des messages de soutien de ses abonnés et des insultes de la part des «partisans» de Zemmour. Il a cependant reconnu qu’il «n’aurait pas dû l’insulter» et a expliqué que «c’est impossible de parler avec lui, il est super fort, le débat c’est impossible».

Agression d’Eric Zemmour : "Haram la gratuité" (@haramdims sur Snapchat) s’explique « c’est impossible de parler avec lui, il est super fort [...] à part l’insulter sa mère vous voulez faire quoi ?» pic.twitter.com/5Gb8YCNQvz — Alex (@AlexLeroy90) April 30, 2020

«C’est comme si j’avais voulu parler avec Marine Le Pen», a-t-il poursuivi, «à part l’insulter sa mère, vous voulez faire quoi?».

Un discrédit pour la communauté maghrébine et musulmane

L’histoire a fait le tour des réseaux sociaux, et de nombreux internautes ont déploré cette attitude. Même si beaucoup n’adhèrent pas aux idées d’Éric Zemmour, ils ont indiqué que se comporter de la sorte permettait à la fois d’alimenter la haine envers la communauté d’origine maghrébine et musulmane en France et de faire des amalgames.

Mais juste pourquoi ? Attention je partage pas les idées de #zemmour mais en fesait ça il permet au fachos dés réseaux de pouvoir encore cracher leurs haines.

N’assimilez pas ces idiots a la communauté d’origine maghrébine ou musulmane. pic.twitter.com/KtfpYNIGC7 — rayan_x_x 🇫🇷 (@rayan_XeX) May 1, 2020

Quoiqu’on pense du discours de #Zemmour, son agression aujourd’hui valide son constat d’une France archipelisée, au bord de l’implosion. Quand la violence de classe se transforme en violence de communautés, la guerre civile n’est jamais loin ... pic.twitter.com/rAAYDpvxy4 — Guilhem Carayon (@GuilhemCarayon) April 30, 2020

Contacté par Valeurs Actuelles, le polémiste n’a pas souhaité commenter ces extraits, jugeant que les images parlaient d’elles-mêmes.