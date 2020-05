Une «belle rencontre» avec des dauphins dans l’estuaire de la Seine – vidéo

C’est en procédant à un comptage ornithologique dans la Réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine que des agents de la Maison de l’estuaire ont eu la chance d’observer au large de Trouville et d’Honfleur, dans le Calvados, non pas des oiseaux, mais bel et bien des dauphins. Et ils se sont empressés de partager sur les réseaux sociaux des images de cette «belle rencontre».

Les agents constatent que dans l’estuaire, les marsouins sont plus courants que les dauphins et expliquent la différence: elle réside notamment dans la nageoire dorsale et la longueur du rostre de ces cétacés.

Les animaux de retour

Les rues de nombreuses villes du monde étant désertées par leurs habitants à cause du confinement imposé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, elles sont investies par les animaux.

Ainsi, la brigade maritime de Marseille a elle aussi fait une «merveilleuse rencontre» avec des dauphins dans les calanques.

Des crocodiles sont venus se prélasser sur des plages mexicaines fermées pour cause de propagation du coronavirus.

Enfin, des sangliers ont été aperçus en Israël, des chèvres au Pays de Galles et des manchots ont été vus arpentant les rues d’une ville d'Afrique du Sud.