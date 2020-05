À quoi les Français consacreront leurs dépenses après le confinement?

Le jour J se rapproche à grands pas et en prévision du 11 mai, un sondage a été réalisé par l'Ifop pour BNP Paribas Real Estate et relayé le 1er mai par le Journal du dimanche pour connaître les intentions des Français dans l’après-confinement.

Ainsi, les premières dépenses iront avant tout aux départs en week-end et à un rendez-vous chez le coiffeur, à quasi-parité d'intentions. Viennent ensuite, par ordre décroissant, une sortie au bar ou au restaurant, l'achat d'équipement informatique, de livres et DVD, le sport et les sorties culturelles.

«Après être restés chez eux, ils envisagent de rester près de chez eux […] L’échelle de proximité est devenue importante sur tous les plans. Ils souhaitent privilégier les parcours urbains de qualité, donc les commerces du coin et les mobilités douces et favoriser les capacités de production locale», a déclaré Séverine Chapus, en charge des grands projets mixtes chez BNP Paribas Real Estate.

Pour un tiers des personnes interrogées, ce choix est dicté par la peur du virus.

La moitié ne partira pas en vacances

En outre, un quart des sondés a avoué vouloir faire des économies. Seuls 16% se sont dits «impatients de consommer» à l'issue de la période de confinement. Toutefois, le chiffre est de 30% pour les plus hauts revenus.

Pour ce qui est des vacances d’été, si dans les années précédentes, les Français commençaient déjà à cette période à y penser, voire à les organiser, ils sont actuellement 46% à déclarer qu’ils ne partiront pas. Et seulement un Français sur dix prévoit d’aller à l’étranger.

Le sondage a été réalisé en ligne du 28 au 29 avril auprès d’un échantillon de 1.501 personnes de plus de 18 ans, sur la base d’un questionnaire auto-administré.