Un cultivateur de cannabis francilien se vante de ses revenus à la télé et le regrette assez vite

Les précautions prises par un cultivateur de cannabis francilien pour conserver son anonymat lors d’un reportage sur M6 n’ont pas empêché la police de l’identifier. Son business a été démantelé et lui-même placé en garde à vue. Il s’était félicité de l’explosion de son chiffre d’affaires en plein confinement à la télévision.

Un habitant de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a accepté de participer à un reportage diffusé sur la chaîne de télévision M6, dans lequel il a confié cultiver et trafiquer du cannabis, relate Le Parisien.

Ce «jardinier» a fait savoir qu’actuellement les filières classiques ne fonctionnaient plus et qu’il connaissait ainsi une affluence de clientèle et que son chiffre d’affaires avait explosé.

Ses confidences ne sont pas passées inaperçues pour la police qui n’a pas tardé à l’identifier.

Une surveillance a été organisée aux abords de son domicile à Rosny-sous-Bois. Jeudi 30 avril, les policiers sont intervenus alors qu’il livrait de l’herbe à un client.

Pris en flagrant délit, le cultivateur, sa compagne et l’acheteur ont été interpellés et placés en garde à vue.

723 grammes d’herbe saisis, 145 plants de cannabis découverts

723 grammes d’herbe de cannabis et 1.800 euros en espèces ont été saisis pendant la perquisition.

Une seconde perquisition a été effectuée dans un pavillon de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) où poussaient 145 plants de cannabis (93 petits plants et 52 gros pieds). 1.500 euros y ont été également saisis.

Toute une installation pour la culture des végétaux avait été montée dans le pavillon composée d’une tente et de lampes chauffantes.

L'enquête a été confiée au commissariat local, selon le journal.