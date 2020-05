En plein confinement, ils s’offrent une virée nocturne sur une plage de Gironde

Les gendarmes ont arrêté et verbalisé en Gironde cinq jeunes qui étaient venus en pleine nuit sur la plage pour faire de la moto et du quad.

Cinq jeunes du bassin d’Arcachon, en Gironde, ont décidé dans la nuit du 1er mai de profiter du régime de confinement pour se rendre sur une plage déserte. Et ce, non seulement pour simplement se dégourdir les jambes, mais pour faire une virée en quad et en moto, a relaté le quotidien Sud-Ouest.

La fin du périple

Ils ont choisi pour leur aventure une heure où les chances de rencontrer quelqu’un sur la plage étaient réduites au minimum: entre deux et cinq heures du matin. Pourtant, ils n’ont pas su rester discrets et ne sont pas passés inaperçus. Ils ont été entendus dans plusieurs communes et repérés.

Les gendarmes ont été alertés et sont rapidement arrivés sur les lieux. Aucun membre de la joyeuse bande n’a pu présenter d’attestation de déplacement dérogatoire, ce qui, au vu de la situation, n’aurait probablement rien changé.

Ils ont tous été verbalisés pour non présentation de leur attestation de déplacement dérogatoire et non respect du confinement, a ajouté le journal.