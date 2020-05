Un patient «était positif au Covid-19 le 27 décembre» en France, selon un médecin

Un patient hospitalisé en décembre dernier et testé pour la grippe saisonnière était déjà positif au coronavirus, a annoncé sur BFM TV Yves Cohen, chef du service réanimation des hôpitaux Avicenne à Bobigny et Jean-Verdier à Bondy.

Le chef du service réanimation des hôpitaux Avicenne à Bobigny et Jean-Verdier à Bondy (Seine-Saint-Denis), Yves Cohen, a affirmé ce 3 mai sur le plateau de BFM TV qu’un patient était contaminé par le coronavirus dès le 27 décembre 2019, soit environ un mois avant les trois premiers cas recensés officiellement par la France.

«On a repris toutes les PCR [réaction de polymérisation en chaîne, ndlr] qui avaient été testées chez des patients qui avaient des pneumonies en décembre et en janvier et pour lesquels les diagnostics étaient négatifs […] Et sur les 24 patients, nous avons eu un qui était positif au Covid-19 le 27 décembre, quand il était hospitalisé chez nous, à Jean-Verdier», a expliqué le professeur.

Il a assuré que les tests avaient été réalisés à plusieurs reprises «pour éliminer les risques».

Était-ce le patient zéro?

«Il est peut-être le patient zéro, mais peut-être qu’il y en a d’autres dans d’autres régions. Il faut retester toutes les PCR négatives pour les pneumonies. Le virus circulait probablement», a ajouté Yves Cohen.

Yves Cohen a également précisé à BFM TV que l’homme avait été malade 15 jours et avait contaminé ses deux enfants, mais pas sa femme. Cette dernière travaille à l’étal des poissons dans un supermarché à côté des vendeurs de sushis, des personnes d’origine chinoise, a poursuivi Yves Cohen, se demandant si elle n’avait pas «été atteinte ainsi de manière asymptomatique».

À l'heure actuelle, le patient est en bonne santé, tout comme ses enfants.

Ainsi, cette nouvelle information vient chambouler la chronologie établie pour le début de l’épidémie de Covid-19 en France. Les trois premiers patients testés positifs en France l’avaient été le 24 janvier.