«S’il y avait eu des masques»: la veuve d’un médecin décédé du Covid-19 va porter plainte contre Véran

Plus d’une semaine après la mort du Covid-19 de son mari médecin à un hôpital du Jura, sa veuve compte déposer plainte contre le directeur de l’hôpital, l’ARS de la Bourgogne-Franche-Comté, le ministre de la Santé et Agnès Buzyn. Elle dénonce le manque de protections et la mauvaise gestion de la crise au niveau national.