Les nouvelles cartes du déconfinement par département français publiées

Les nouvelles cartes du déconfinement ont été publiées par le ministère français de la Santé. Chaque département y est coloré en rouge, orange ou vert selon sa situation relativement à l'intensité de la circulation du coronavirus et à la tension hospitalière en réanimation.

Il s’agit du cinquième jour de publication de ces cartes par le ministère français de la Santé, indiquant certains départements en orange, d'autres en rouge et les derniers en vert. Ces cartes reflètent deux critères pour chacun des départements français: l'intensité de la circulation du coronavirus et la tension hospitalière en réanimation sur les 7 derniers jours.

Les cartes de ce lundi 4 mai apportent quelques changements par rapport à la veille.

Notamment, sur la carte qui illustre la circulation active du virus, le département de l'Ardèche n’est plus orange comme la veille dimanche 3 mai, mais vert, ce qui signifie moins de 6% de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19. Toutefois, sur la carte récapitulative, l’Ardèche ne passe pas en vert et reste en orange à cause d'une tension hospitalière persistante.

#Coronavirus | Situation au lundi 4 mai 2020



Carte de la circulation active du #COVID19 :

🟢0- 6%

🟠6 - 10%

🔴 + de 10%



📲 Visualiser la carte en ligne : https://t.co/qLBYhp9chX pic.twitter.com/20ZddKQIaV — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 4, 2020

​En ce qui concerne la carte de la tension hospitalière sur les capacités en réanimation par département, il n’y a aucun changement par rapport à la veille.

#Coronavirus #COVID19 | Situation au lundi 4 mai 2020



Carte de la tension hospitalière sur les capacités en réanimation :

🟢 0- 60 %

🟠 60 - 80 %

🔴 > 80 %



📲 Visualiser la carte en ligne : https://t.co/qLBYhp9chX pic.twitter.com/p8obaCPTkt — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 4, 2020​

Selon le dernier bilan, annoncé par la direction générale de la Santé ce lundi 4 mai, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation des suites du nouveau coronavirus continue de baisser, avec 123 malades de moins que la veille, pour un total de 3.696.

#Coronavirus #COVID19 | Situation au lundi 4 mai 2020



Synthèse des indicateurs de l'activité épidémique :

◾ Tension hospitalière sur les capacités en réanimation

◾ Circulation active du virus



📲 En savoir plus : https://t.co/AgaEUYkjcE pic.twitter.com/LzoGRqeraH — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 4, 2020​

​En se fondant sur ces cartes, les autorités françaises décideront le 7 mai des mesures de déconfinement. Par contre, sur la carte finale, il n’y aura pas du tout de couleur orange, chaque département sera coloré soit en rouge, soit en vert, suivant sa situation épidémiologique. Dans les départements qui resteront en rouge, le déconfinement est susceptible de prendre une forme plus stricte que dans les autres.

Le dernier bilan en France

D’après les chiffres les plus récents communiqués par la direction générale de la Santé, en 24 heures, 306 décès de plus ont été enregistrés en France qui dénombre désormais 25.201 morts du Covid-19.

