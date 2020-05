Son vélo crève, il décide de rentrer chez lui en péniche volée

Un cycliste ivre, victime d’une crevaison de pneu sur son vélo, a été interpellé par les gendarmes après avoir tenté de rentrer chez lui à bord d’une péniche qu’il avait volée au port de Fronsac, en Gironde. Sous l’emprise de l’alcool, l’individu n’a pas réussi à conduire le bateau et s’est envasé.

Un homme a été interpellé après avoir volé une péniche au port de Fronsac, rapporte la gendarmerie de la Gironde sur son compte Facebook. Les faits remontent au soir du lundi 27 avril.

Selon la source, une femme a alerté les militaires après avoir vu sa propre embarcation s’éloigner du port, où elle avait été amarrée, avec un individu à bord qui venait de couper les amarres.

Les forces de l’ordre ont mis en œuvre des moyens terrestres et fluviaux, mais les recherches n’ont dans un premier temps pas abouti le 27 avril.

La gendarmerie indique que le mardi 28 avril au matin, la péniche a été découverte envasée, non loin du lieu du vol, avec de nombreuses dégradations commises à l’intérieur.

Une tentative pour regagner son domicile

L’auteur du vol a été interpellé deux jours plus tard et placé en garde à vue. Le malfaiteur a reconnu les faits et expliqué qu’il avait voulu rentrer à son domicile en péniche après avoir crevé en vélo.

Selon la source, l’individu était alcoolisé au moment des faits, et il a fini par s’échouer avec le bateau.

L’homme devra répondre de ses actes devant la justice en septembre prochain.