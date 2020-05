Emmanuel Macron: «Nous prendrons les décisions jeudi» - vidéo

En déplacement ce matin dans une école de Poissy, dans les Yvelines, Emmanuel Macron s’est exprimé de nouveau sur la situation liée au Covid-19 et au déconfinement fixé pour le 11 mai. Il a rappelé que la France n’était qu'au début de la crise économique et sociale et que les trois semaines à venir ne signifiaient pas le retour à la vie normale.

Accompagné par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, Emmanuel Macron a visité mardi 5 mai une école de Poissy, dans les Yvelines, pour discuter avec des maires et tenter de les rassurer sur une rentrée très contestée après le 11 mai.

À l'issue de sa visite, le Président a donné une courte interview à la télévision dans le souci de répondre aux critiques croissantes concernant les modalités de rentrée.

À la question de savoir s’il craignait l’écroulement économique le Président a répondu: «Je mesure avec vous le choc massif économique».

Et de rappeler que la France était le pays qui avait sans doute le dispositif de chômage partiel le plus généreux au monde. Admettant que le choc économique et social était là, il a souligné qu’«au moins on a pu investir au bon endroit, on a pu accompagner nos indépendants, nos artisans, nos agriculteurs»

«Pour cette phase, les 3 semaines qui arrivent, ce n'est pas un retour à la vie normale. L’épidémie est là, on la maîtrise mieux, nous prendrons les décisions jeudi sur la base des dernières données épidémiologiques, des avis scientifiques et surtout de l’organisation. Je tiendrai un conseil de défense et c’est là-dessus que toutes les précisions seront données», a-t-il déclaré.

Détails à suivre