Pourquoi Emmanuel Macron est-il si bronzé en période de confinement?

Le bronzage d’Emmanuel Macron qui saute aux yeux à chaque apparition présidentielle à la télévision est déjà devenu un sujet de débats parmi les internautes. Comment se fait-il que le Président soit si bronzé alors que tout le pays reste confiné? Les théories sont nombreuses et variées. Le chef de l’État a-t-il passé la plupart de son confinement au fort de Brégançon? Peut-être qu’il a dû, pour des raisons personnelles, prolonger sa visite à Marseille où il a discuté avec le professeur Raoult? Ou bien ce bronzage serait-il le résultat du travail de sa maquilleuse qui a un peu abusé du fond de teint?

En réalité, le secret du bronzage présidentiel est beaucoup plus simple: le chef de l’État a «bossé et déjeuné pendant un mois et demi sur la terrasse de l'Élysée», indique un «visiteur du soir» du Point. Pendant le confinement, Emmanuel Macron a travaillé dans le parc de l’Élysée, lieu très ensoleillé. Et même l’endroit exact choisi par le Président, côté rue de l’Élysée, n’est pas le fruit du hasard: c’est le même où travaillait François Mitterrand, détaille l’hebdomadaire en se référant aux collaborateurs du Président.