«Isolement»: Véran explique ce qui se passera en cas de contact avec un infecté durant l’après-confinement

Édouard Philippe a confirmé lors de sa conférence du 7 mai le début de la levée progressive du confinement, lequel est prévu pour le 11 mai, un «processus» qui demandera «plusieurs semaines au minimum», et a mis en garde contre une deuxième vague de Covid-19. Afin d’endiguer l’épidémie sans réconfinement, le gouvernement a mis au point une stratégie de traçage des cas inspirée par la Corée du Sud.

Présent lors de la même conférence, le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué ce qui arriverait en cas de contact avec une personne infectée.

Puisque toute personne testée positivement au Covid-19 devra désigner aux équipes de l’assurance maladie les gens avec qui elle a passé un temps prolongé depuis sa contamination, l’assurance maladie ou une agence régionale de santé contactera ceux-ci, a précisé le ministre.

Après vérification et si le risque est avéré, «vous serez invité à rester chez vous en isolement» ou dans un hôtel dédié. «Si vous avez mangé au restaurant avec une personne malade sans respecter les mesures de distanciation sociale», a-t-il donné comme exemple.

Pendant l’isolement, il faudra éviter tout contact non essentiel et prendre sa température tous les jours. Un arrêt de travail sera émis si le télétravail n’est pas possible. Sept jours après, soit le temps d’incubation après le dernier contact avec la personne infectée, «vous serez à votre tour testé par PCR comme une personne malade», a expliqué M. Véran.

Toutefois, même dans le cas d’un test négatif, l’isolement sera prolongé de sept jours supplémentaires par précaution.