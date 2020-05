«Quelle conne!»: Gérard Collomb insulte une de ses collaboratrices en visioconférence – vidéo

Jeudi 7 mai, le maire de Lyon Gérard Collomb a insulté Myriam Picot, qui gère le 7e arrondissement de la ville. Lors du conseil municipal en visioconférence, il n’a pas semblé être conscient que son micro était ouvert, et a lâché «quelle conne!», alors que l’élue se plaignait du fait que les marchés rouvraient trop tard, a rapporté Lyon Mag.

Alors que Myriam Picot en appelle au respect des maires d’arrondissement de la part du maire de Lyon @gerardcollomb... Ce dernier, à deux reprises l’insulte de conne micro ouvert en plein conseil municipal. #VisioFail pic.twitter.com/IFd46csr3Q — Paul Boucaud (@BoucaudPaul) May 7, 2020

Plus loin dans la vidéo, l’ancien ministre de l’Intérieur peut encore être entendu: «Mais non enfin! Mais… elle n’écoute même pas! C’est vraiment une…». Si ces propos n’ont visiblement pas fait réagir les autres participants à la réunion, plusieurs responsables politiques les ont fermement condamnés par la suite et ont exprimé leur soutien à Mme Picot.

Tout mon soutien à Myriam Picot. L'insulte est intolérable et insupportable.

Sachons nous respecter en toute circonstance. https://t.co/mp4qbEfC16 — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) May 7, 2020

Le temps est venu... de prendre sa retraite, mr Collomb. Pour vous, votre arrogance, votre système clientéliste. De changer de pratiques politiques. https://t.co/9lN09mvrRL — Raphael Glucksmann (@rglucks1) May 7, 2020

Une rivalité politique?

«Votre fonction de Maire, M. Collomb, ne vous donne pas tous les droits, ni tous les pouvoirs», a indiqué sur Twitter le député LREM du Rhône, Thomas Rudigoz.

Dérapage intolérable du Maire de Lyon qui a tenu des propos insultants a l'encontre de Myriam Picot, Maire du 7e, lors du conseil municipal.

Votre fonction de Maire, M. Collomb, ne vous donne pas tous les droits, ni tous les pouvoirs. pic.twitter.com/blgdRi10K2 — Thomas Rudigoz (@trudigoz) May 7, 2020

Celui-ci fait partie, avec Cécilia Sanchez, de l’équipe des «Progressistes et Républicains» David Kimelfeld et George Képénékian, lesquels ont lancé une liste lors des dernières élections municipales.

Ces propos irrévérencieux pour Myriam Picot dont les qualités humaines et professionnelles n'ont plus à être démontrées sont particulièrement inadaptés en ces temps où la collaboration de tous est absolument nécessaire pour faire face à la crise que nous traversons. — Sanchez Cécilia (@SanchezCcilia1) May 7, 2020

Myriam Picot, pourtant ancienne collaboratrice de Gérard Collomb, a rejoint cette liste rivale, ce qui n’a certainement pas plus à ce dernier, a noté Lyon Mag. Depuis, leur relation semble s’être détériorée.

Toujours selon cette même source, le maire n’en est pas à sa première attaque envers la gente féminine.

En 2013, il aurait plaisanté sur le fait que l’ancienne secrétaire d’État à la Santé, Nora Berra, était un «bon coup». Lors d’un conseil municipal, il a également coupé une élue de droite, Laurence Balas, en ajoutant «elle est mignonne». Plus récemment, une conseillère municipale a affirmé que M. Collomb tenait des «interventions régulières emplies de misogynie et de mépris pour les femmes dans l’indifférence la plus totale».