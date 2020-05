Il tente de percuter des policiers pour empêcher l’arrestation de son frère

Un homme au volant d’une Renault Clio a tenté, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), de renverser des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) qui avaient repéré son frère recherché pour vente d’arme à feu, rapporte Actu 17, citant une source policière.

Alors que les fonctionnaires poursuivaient leur suspect, ce dernier s’est glissé dans une Clio qui se trouvait dans la rue Jaquard. Un homme se trouvait au volant et a rapidement démarré en marche arrière, pour se retrouver bloqué par la voiture de police. Deux agents se sont alors postés devant la Clio, ordonnant au conducteur de couper le contact, mais en vain.

Le conducteur a redémarré en trombe, manquant de percuter les deux policiers qui n’ont eu que le temps de s’écarter. Cependant, les deux fuyards ont fini par être rattrapés quelques instants après dans la rue Denis-Papin.

Des individus hostiles tentent d’empêcher l’arrestation

Alors qu’ils interpellaient les deux mis en cause, les trois policiers ont été pris à partie par une dizaine d’individus, dont certains étaient munis de bâtons ou de pierres. Des renforts de la Brigade territoriale de contact (BTC) et de la Compagnie d’intervention et de sécurisation du Val-de-Marne (CSI 94) sont alors arrivés sur les lieux.

Les deux frères, âgés de 29 et 31 ans, ont été placés en garde à vue. L’enquête a été confiée au commissariat de police de Villeneuve-Saint-Georges.