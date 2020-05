«Elle ne tenait plus debout»: la propriétaire du 1er chat positif au Covid-19 en France livre ses symptômes

Dans une interview accordée au Parisien, la propriétaire du premier chat testé positif au Covid-19 en France a expliqué que son animal, depuis sa maladie, ne s'alimentait plus, ne buvait plus et arrivait à peine à ouvrir les yeux.

Un chat a été testé positif au nouveau coronavirus pour la première fois en France après avoir probablement été infecté par ses propriétaires. Comme l’a révélé au Parisien une habitante de l'Essonne, qui est tombée malade le 24 mars, son chat a été infecté par le virus quelques jours après et a présenté tous les symptômes habituels décrits chez les patients atteints du Covid-19.

«Elle ne s'alimentait plus, ne buvait plus, ne tenait plus sur ses jambes, exactement comme moi lorsque j'étais malade, et elle ne réagissait plus quand je l'appelais. J'ai vraiment cru la perdre», décrit-elle.

Contaminée par son fils, étudiant en alternance et pompier volontaire, la femme est restée alitée une douzaine de jours, et pendant tout ce temps, son chat est resté à ses côtés dans le lit. Le 10 avril, il a commencé «à perdre l'appétit, à avoir de légers vomissements et arrivait à peine à ouvrir les yeux».

Après cinq jours passés chez le vétérinaire et avoir subi diverses radios et des tests, l’école vétérinaire nationale de Maisons-Alfort (ENVA), en lien avec l'Institut Pasteur a détecté que l’animal était bien atteint par le SRAS-Cov-2. Selon sa proprétaire, le félin va déjà «beaucoup mieux».

Transmission entre les chats et les humains

Selon l'École nationale vétérinaire d'Alfort, la transmission entre les chats et les humains «reste un phénomène rare», bien que des cas isolés aient été détectés à Hongkong (un cas), en Belgique (un cas) et à New York (deux cas).

Quoi qu’il en soit, l'École recommande aux personnes malades du Covid-19 «de limiter les contacts étroits avec leur chat, de porter un masque en sa présence et de se laver les mains avant de le caresser», «afin de protéger leur animal familier».