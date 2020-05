Le bilan des décès de nouveau en hausse en France

Avec 348 nouveaux décès recensés ces dernières 24 heures, le bilan des victimes du Covid-19 s'élève à 26.920 en France, quatrième pays le plus touché après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Italie quant au nombre total de morts.

Le bilan de l'épidémie est de nouveau en hausse avec 348 nouveaux décès en une journée, indique ce mardi 12 mai la direction générale de la Santé.

Depuis son début, la maladie a tué 26.991 personnes, dont 17.003 dans les hôpitaux et 9.988 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

Ainsi, la France dépasse l’Espagne qui déplore 26.920 morts et devient le quatrième pays le plus touché après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie.

Dans le même temps, le nombre de patients lourds en réanimation continue de baisser pour atteindre 2.542, soit 170 de moins que la veille. Au total, 21.595 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19 en France.

Sur 96.979 malades hospitalisés depuis le 1er mars, 57.785 sont rentrés chez eux guéris.