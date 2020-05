Des sapeurs-pompiers attaqués à la boule de pétanque, un suspect braque des gendarmes

Des sapeurs-pompiers ont été attirés dans un guet-apens et été la cible de jets de boules de pétanque qui ont blessé l’un des soldats du feu, rapporte France 3.

Alors que des pompiers de l’Aisne rentraient à leur caserne après une intervention sur un feu de poubelles dans la nuit de dimanche à lundi à Villers-Cotterêts, ils ont reçu un autre appel identique et se sont déroutés pour se retrouver piégés dans un véritable guet-apens, relate France 3.

Alors que les soldats du feu étaient en pleine intervention pour éteindre six poubelles incendiées sur l’avenue de la Haute-Borne, ils ont été la cible de jets de boules de pétanque.

L’un des sapeurs-pompiers volontaires, âgé d’une trentaine d’années, a été blessé dans cette attaque. Il a été arrêté quatre jours même s’il n’a pas été hospitalisé. Les pompiers n’ont pas réussi à établir d’où provenaient les projectiles dans la nuit.

Quand à l’aube, les gendarmes ont réussi à établir l’identité d’un des attaquants et sont venus l’interpeller, il a braqué le Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) avec une carabine et s’est enfui en sautant par la fenêtre, fait savoir le média local L’Union.

Indigne de ces événements le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a écrit sur son Twitter: «Si on ne peut pas intervenir, qui vous protégera?!».

😡⚠️ En pleine crise sanitaire #Covid_19 dans la nuit de dimanche les #pompiers de #VillersCotterêts #Aisne sont agressés par jets de boules de pétanque alors qu’ils éteignent un feu de poubelles #TouchePasÀMonPompier #sécurité Si on ne peut pas intervenir, qui vous protégera⁉️ pic.twitter.com/CfxCbOWbaY — SDIS de l'Aisne (@Sdis02) May 11, 2020​

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’attaquant est un jeune homme de 23 ans qui est récemment sorti de prison.