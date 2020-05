Des photos d’élèves dans une cour de récréation séparés par des tracés à la rentrée font le buzz - images

Le premier jour de la rentrée scolaire après le confinement a été immortalisé dans une école par trois clichés pris le 12 mai et relayés sur les réseaux sociaux. Le quotidien des élèves de cet établissement de Tourcoing dans le Nord semble avoir sensiblement changé, les instituteurs appliquant les mesures de distanciation sociale.

Les enfants font leur rentrée aujourd’hui (un petite partie d’entre-eux plutôt).

Ambiance très étrange, voire dérangeante... pic.twitter.com/g91y5hLatJ — Lionel Top (@lioneltop) May 12, 2020

​Sur l’une des photographies, des carrés dessinés à la craie blanche ornent le sol d’une cour de récréation. Un enfant se trouve à l’intérieur de chacun d’eux, éloigné des autres élèves. Ce démarquage empêche ainsi les enfants de jouer ensemble.

Un autre cliché montre des croix jaunes tracés au sol et une femme, visiblement une institutrice, qui indique à un petit l’endroit où il doit se trouver.Enfin, dans une classe, des marquages adhésifs collés au sol désignent les limites entre les rangs à ne pas franchir pour les élèves.

Qualifiée de «très étrange, voire dérangeante» par le journaliste de BFM TV qui a pris ces photos, cette ambiance scolaire a suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux.

Les principes prescrits pour les écoles

Bien que le ministère de l’Éducation nationale n’ait pas spécialement conseillé de faire de la sorte pour assurer la sécurité des enfants à la réouverture des écoles, les consignes principales réglementant les pauses en plein air ont été explicitées.

Dans les grandes lignes, il est prescrit de veiller au respect des gestes barrières et de la distanciation physique par les élèves. Il est également recommandé de bannir les jeux de contact et de ballon et l’utilisation de jouets collectifs et des installations extérieures avec points de contact.