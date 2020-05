La fille de Brigitte Macron ouvre un lycée privé à Paris

Au mois de septembre, un nouveau lycée privé hors contrat ouvrira ses portes à Paris grâce à l’association Le Lycée Autrement. Le conseil d’administration de celle-ci est présidé par Tiphaine Auzière, la fille de la Première dame française. L’établissement sera situé dans le XVIe arrondissement de la capitale. La moitié des élèves seront boursiers.

Réduction des inégalités sociales

Comme l’indique le site de l’association, «avocate spécialisée en droit du travail, Tiphaine Auzière accompagne le projet Le Lycée Autrement depuis sa création». Et de poursuivre que «son ambition est de contribuer à la réduction des inégalités sociales à l’école et à la lutte contre la fracture territoriale».

50% des élèves se verront attribuer des bourses «sociales et méritocratiques».

Toujours selon le site, le lycée visera à «former des hommes et des femmes libres et des citoyens impliqués» ainsi que «des élèves cultivés, lucides et capables de mener à bien le projet d’études qu’ils se seront choisi».

Christophe Cadet assumera les fonctions de directeur après avoir supervisé les classes préparatoires de l’Institution catholique Saint-Jean de Douai de 1988 à 2011.

Un deuxième site

L’association compte également ouvrir un deuxième site sur la Côte d’Opale en 2021, dont l’implantation est pilotée par Tiphaine Auzière, «particulièrement engagée sur le territoire des Hauts-de-France», précise le site.

Le jumelage entre les établissements à Paris et dans le nord du pays vise à permettre «tantôt aux élèves du site parisien de profiter d’un cadre privilégié pour des révisions au calme et au grand air, tantôt aux élèves des sites en région de profiter du programme culturel du site parisien».