Les prémonitions de la romancière Fred Vargas sur une crise sanitaire raillées en 2006 – vidéo

En 2006, Fred Vargas, chercheuse au CNRS et romancière, prédisait une épidémie majeure. Elle prévoyait notamment une pénurie de masques et évoquait une solution pour y faire face, la «cape antivirus» faite maison. Brocardés à l’époque, ses propos font aujourd’hui écho à l’épidémie de Covid-19 et sa gestion chaotique en France.